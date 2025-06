BergamoGioca sostiene Ricucendo Tex Lab il progetto tessile di ABF

Durante la conferenza stampa del 20 maggio, tenutasi presso lo Spazio Centro Famiglia, è emerso come Bergamogioca e Ricucendo Tex Lab uniscano le forze per promuovere inclusione, creatività e solidarietà attraverso il gioco e l'arte tessile. Un'iniziativa che coinvolge l'intera comunità e sprona a riflettere sul valore sociale della collaborazione. Questo progetto dimostra come il divertimento possa diventare uno strumento di crescita e cambiamento positivo.

Il 14 e 15 giugno il Parco della Trucca ospiterà ‘ BergamoGioca’, il festival del gioco promosso dal Comune di Bergamo e rivolto a famiglie, bambini e cittadini. All’interno della manifestazione sarà presente anche Azienda Bergamasca Formazione con uno stand dedicato a ‘Ricucendo Tex Lab’, il laboratorio tessile attivo nella Casa Circondariale di Bergamo. Durante la conferenza stampa del 20 maggio, tenutasi presso lo Spazio Centro Famiglia, è stato annunciato che l’edizione 2025 del festival sosterrà proprio il progetto ‘Ricucendo Tex Lab’, scelto come destinatario delle donazioni raccolte durante i due giorni dell’evento. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - BergamoGioca sostiene Ricucendo Tex Lab, il progetto tessile di ABF

In questa notizia si parla di: bergamogioca - ricucendo - tessile - sostiene

BergamoGioca sostiene il progetto Ricucendo Tex Lab di ABF - Bergamo! Vai su Facebook