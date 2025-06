Bergamo dal 18 giugno ancora modifiche alla viabilità in zona Tironi-San Bernardino

A Bergamo, i lavori per il raddoppio della linea ferroviaria continuano a ritmo serrato, portando nuove modifiche alla viabilità in zona Tironi San Bernardino. Dal 18 giugno, automobilisti e pendolari dovranno adattarsi a cambiamenti temporanei, con l’uscita verso il centro città che avverrà attraverso il fornice ovest del sottopasso. Restate aggiornati per guidare in tutta sicurezza e scoprire come queste trasformazioni plasmeranno il futuro della mobilità cittadina.

Bergamo. Proseguono gli interventi per la risoluzione delle interferenze con i sotto-servizi e le opere propedeutiche al raddoppio della linea ferroviaria Bergamo-Ponte San Pietro, in corrispondenza del sottopasso di via San Bernardino. A partire da mercoledì 18 giugno, la viabilità subirà alcune modifiche e l’uscita dei veicoli in direzione centro città avverrà attraverso il fornice ovest del sottopasso, in sostituzione del fornice est attualmente utilizzato. Per disciplinare adeguatamente la circolazione, al fine di tutelare la sicurezza del personale impiegato nei lavori nonché della circolazione veicolare e pedonale vengono istituiti dalle 19 di mercoledì 18 giugno e fino alle 19 del 26 luglio i seguenti provvedimenti viabilistici. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Bergamo, dal 18 giugno ancora modifiche alla viabilità in zona Tironi-San Bernardino

In questa notizia si parla di: bergamo - giugno - modifiche - viabilità

Le Piscine Italcementi di Bergamo chiudono per due anni. A fine giugno parte il maxi cantiere - Le piscine Italcementi di Bergamo si apprestano a chiudere per due anni, a partire da fine giugno, per dare il via a un maxi cantiere.

Teleriscaldamento e nuova Gamec: dal 9 giugno modifiche alla viabilità in via Frizzoni, Muraine, Battisti e Pitentino Vai su Facebook

Interventi sul sottopasso di via San Bernardino: modifiche alla viabilità; Bergamo, dal 18 giugno ancora modifiche alla viabilità in zona Tironi-San Bernardino; Strawoman 2025: modifiche alla viabilità.