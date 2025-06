Benzina prezzo in rialzo | Codacons lancia l’allarme cosa sta succedendo

Il prezzo della benzina è in rialzo e il Codacons lancia l’allarme: cosa sta succedendo? Una possibile impennata dei prezzi del petrolio sui mercati internazionali minaccia di far schizzare i costi di benzina e gasolio presso i distributori italiani. La situazione preoccupa, soprattutto in vista dell’esodo estivo, e richiede interventi urgenti. L’attacco di questa escalation potrebbe avere ripercussioni significative sui bilanci delle famiglie e sull’economia nazionale.

Una potenziale impennata dei prezzi del petrolio sui mercati internazionali sta minacciando un rialzo immediato dei listini di benzina e gasolio presso i distributori italiani. Questa allerta arriva direttamente dal Codacons, che si è mobilitato per chiedere un intervento tempestivo al governo, con l'obiettivo di tutelare i cittadini, specialmente in vista dell'imminente esodo estivo. L'ascesa del prezzo e le sue ripercussioni. L'attacco di Israele all'Iran ha innescato una reazione a catena sui mercati globali, catapultando i prezzi del petrolio a 74 dollari al barile, registrando un balzo di quasi l' 8% rispetto alle quotazioni del giorno precedente.

