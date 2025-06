beni esponenti clan camorra ad ascoli sequestri per 4 milioni

Un'operazione senza precedenti scuote Ascoli Piceno, dove i beni di un clan camorrista sono stati sequestrati per oltre quattro milioni di euro. Venticinque immobili, tra hotel, appartamenti, depositi e terreni, rappresentano un colpo durissimo alla criminalità organizzata nel cuore delle Marche. La strategia efficace di Guardia di Finanza e forze dell’ordine dimostra che la lotta alla mafia è una battaglia di tutti, e il sequestro è un segnale forte di cambiamento. L’attività è...

Venticinque unità immobiliari, tra cui un albergo, appartamenti, locali adibiti a deposito, magazzini, e 23 terreni dell'estensione complessiva di oltre 200mila metri quadrati, tutti situati in provincia di Ascoli Piceno, per un valore superiore ai quattro milioni di euro, sono stati oggetto di un sequestro preventivo anti-mafia eseguito dai comandi provinciali della Guardia di Finanza di Ancona e Ascoli. L'attività è stata finalizzata ad aggredire il patrimonio illecitamente accumulato da due fratelli, uno dei quali condannato per associazione di stampo mafioso ed entrambi gravati da pregiudizi penali per reati contro il patrimonio e la persona.