Benevento iscrizione ok | la Covisoc promuove a pieni voti la società giallorossa

Il Benevento ha ufficialmente perfezionato la sua iscrizione, superando senza problemi le verifiche della Covisoc e ricevendo il plauso per aver rispettato ogni requisito richiesto. Con questa conferma, i giallorossi si preparano a ripartire con entusiasmo nel prossimo campionato di Serie C, consolidando la propria posizione tra le squadre più affidabili e pronte a sfidare nuove avventure. La strada è ormai tutta in discesa verso una stagione ricca di sfide e successi.

Giornata di pagelle per i conti delle 60 società che aspirano ad essere ai nastri di partenza del prossimo torneo di serie C. Sono tante le squadre che oggi tremano mentre sull'iscrizione del Benevento non c'è mai stato alcun dubbio avendo la società giallorossa ottemperato da tempo a tutte le operazioni necessarie in termini di pagamenti e garanzie. Questo il comunicato del club: "Il Benevento Calcio – si legge – rende noto che, in data odierna, la Co.Vi.So.C e la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi hanno espresso parere favorevole in merito al rilascio della Licenza Nazionale per la stagione 202526. 🔗 Leggi su Anteprima24.it