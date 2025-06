Benevento comfort zone addio | in giallorosso solo chi suda la maglia e ritiro in loco

Benevento dice addio alla comfort zone e si tuffa nel nuovo corso giallorosso, dove solo chi suda la maglia potrà davvero fare la differenza. Chi non si sente pronto a questo cambiamento, è meglio che lo dica subito; altrimenti, si prenda una posizione. L’atmosfera al “Ciro Vigorito” è elettrica: nessuno è escluso dalle discussioni. Il presidente Vigorito sembra deciso a rinnovare radicalmente l’ambiente, perché per il Benevento, il vero successo inizia ora.

Tempo di lettura: 3 minuti Chi non se la sente di sposare il nuovo corso lo dica ora. In caso contrario può accomodarsi all’uscita. È più o meno questa l’aria che tira dalle parti del “Ciro Vigorito” dove tutti sono in discussione, nessuno escluso. La comfort zone degli ultimi anni del quale troppi calciatori e dirigenti hanno approfittato, almeno nelle intenzioni dovrebbe essere un lontano ricordo perché il presidente Vigorito pare intenzionato a cambiare del tutto l’approccio. Stop ai ritiri nei resort a 5 stelle e una bella sforbiciata anche ad uno staff da fare invidia a squadre di serie superiore. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Benevento, comfort zone addio: in giallorosso solo chi suda la maglia e ritiro in loco

