Ben 25 ospiti dell' istituto Zalivani in gita a Venezia | Per chi crede nulla è impossibile

Ben 25 ospiti dell’Istituto Zalivani hanno vissuto un’indimenticabile avventura a Venezia, dimostrando che nulla è impossibile per chi crede in sé stesso. Grazie alla collaborazione tra dipendenti e familiari, il 10 giugno scorso, 23 di loro in carrozzina hanno esplorato con emozione Piazza San Marco e la sua magnifica basilica. Per alcune residenti, questa visita rappresenta non solo un sogno realizzato, ma anche una scoperta di libertà e speranza da custodire nel cuore.

Grazie alla collaborazione tra i dipendenti dello Zalivani e alcuni familiari, martedì 10 giugno, ben 25 residenti della Struttura, di cui 23 in carrozzina, hanno vissuto l'emozione irripetibile di essere accompagnati a visitare piazza San Marco e l'omonima Basilica. Per alcune residenti questa.

