Belve Crime e l’intervista a Massimo Bossetti la reazione dei genitori di Yara | Fa la star in tv

L'intervista di Massimo Bossetti su Belve Crime ha scosso l'opinione pubblica, suscitando reazioni forti e contrastanti. Tra le polemiche, spiccano quelle dei genitori di Yara Gambirasio, ora sotto i riflettori più che mai. L'avvocato Andrea Pezzotta esprime il suo timore: spera che i genitori di Yara non abbiano assistito alla trasmissione, poiché il dibattito si fa sempre più acceso e delicato. La vicenda continua a tenere banco nelle cronache italiane.

Lo scorso martedì Francesca Fagnani ha debuttato al timone di Belve Crime e, tra gli ospiti della prima puntata del nuovo spin-off dedicato alla cronaca nera, ha intervistato Massimo Bossetti. Le reazioni non si sono fatte attendere: il settimanale Giallo riporta le parole dell’avvocato Andrea Pezzotta, legale della famiglia Gambirasio: “Spero davvero che i genitori di Yara non abbiano visto quella trasmissione”. Secondo il legale, quanto trasmesso ha avuto il solo effetto di riaprire una ferita mai chiusa, con una narrazione parziale. Nel corso della trasmissione non ci sarebbe stato spazio per un reale contraddittorio. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it