Bellinazzo | Rimborso bond Inter? Più margine di manovra! Ecco gli scenari

Il mondo del calcio e della finanza si intrecciano ancora una volta, questa volta con l’Inter che pianifica un rimborso anticipato di 415 milioni di euro. Marco Bellinazzo, esperto di economia, svela i dettagli di questa strategia per salvaguardare la liquidità del club e mantenere margini di manovra. Ma quali scenari si aprono ora? Ecco gli scenari possibili e le implicazioni di questa mossa finanziaria.

L'Inter rimborserà in anticipo il bond da 415 milioni di euro. A Giornale Radio, Marco Bellinazzo spiega: « L'idea era di evitare che questo debito andasse a incidere sull'indice di liquidità, che scatta quando il debito è inferiore ai 12 mesi. Le condizioni del mercato, con i tassi di interesse che sono scesi e la condizione economica positiva, oltre alla credibilità di un fondo come Oaktree hanno creato l'ambiente ideale per ottenere la provvista necessaria per ripagare questo debito e risparmiare gran parte dei 30 milioni che l'Inter paga ogni anno come interessi su queste obbligazioni.

