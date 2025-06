BellaMa’ arruola Luciano Violante per lezioni di educazione civica

L’ex Presidente della Camera dei Deputati, Luciano Violante, nel cast di BellaMa’. Nella prossima stagione al via a settembre 2025 del programma pomeridiano di Rai 2 condotto da Pierluigi Diago, l’ex magistrato impartirà lezioni di educazione civica. Che la tv pubblica dedichi mezz’ora del suo tempo all’educazione civica dei cittadini mi sembra importante. Spero di riuscire a comunicare i grandi valori della nostra democrazia dichiara Violante ad Adnkronos. Il suo spazio sarà di 30 minuti a settimana, nella puntata del venerdì, e metterà al centro ogni volta “una parola chiave diversa: da Costituzione a Repubblica, a rispetto”. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - BellaMa’ arruola Luciano Violante per lezioni di educazione civica

