Beko l’ok del Governo Ammortizzatori sociali via libera fino al 2027

Con l’approvazione del governo, i lavoratori Beko possono ora respirare un po’ di sollievo: gli ammortizzatori sociali sono stati prorogati fino al 2027, offrendo un’ancora di salvezza in un quadro di sfide sempre più complesse. Dopo una prima tappa di successo, si apre ora la fase cruciale della reindustrializzazione, un passo fondamentale per il futuro dei dipendenti. Ma la vera battaglia è ancora davanti a loro, e il cammino è tutto da scrivere.

Orlando Pacchiani La prima tappa si è conclusa come auspicato con la concessione degli attesi ammortizzatori sociale, ora resta la seconda assai complicata della reindustrializzazione, ma almeno per un giorno gli operai Beko possono assaporare uno spiraglio di ottimismo nella loro lunga battaglia per difendere il lavoro. Ieri il Consiglio dei ministri ha adottato la misura che consente di attivare sia le uscite incentivate sia la cassa integrazione per il biennio 202627, non finalizzata alla chiusura del sito ma alla riconversione. Su Beko "abbiamo raggiunto un‘intesa tra azienda, sindacati ma c‘era la necessità di chiudere l‘accordo con una misura di ammortizzatore sociale da adottare anche negli altri casi che dovessero verificarsi", ha dichiarato il ministro delle Imprese Adolfo Urso, commentando la misura che riguarda anche Ilva e La Perla. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Beko, l’ok del Governo. Ammortizzatori sociali, via libera fino al 2027

Ammortizzatori sociali estesi fino al 2027. Boccata d’ossigeno per i lavoratori Beko Come scrive msn.com: "Un aiuto concreto per i lavoratori della Beko di Siena, il governo mantiene le promesse fatte".