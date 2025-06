Beko ammortizzatori sociali fino al 31 dicembre 2027 Fabio | Governo mantiene le promesse

Il governo dimostra ancora una volta di essere presente per le imprese e i lavoratori italiani, mantenendo le promesse fatte. Con l’approvazione del nuovo decreto legge, gli ammortizzatori sociali per le aziende con almeno mille dipendenti sono estesi fino al 31 dicembre 2027, offrendo un sostegno fondamentale. Un passo importante che rafforza la tutela occupazionale e conferma l’impegno del governo a supportare il tessuto produttivo del paese.

SIENA – "Un aiuto concreto per i lavoratori dello stabilimento Beko di Siena, il governo mantiene le promesse fatte". Con queste parole la sindaca, Nicoletta Fabio, commenta l'esito del consiglio dei ministri in cui è stato approvato il decreto legge dal titolo Misure urgenti di sostegno a comparti produttivi, che all'articolo 7 estende la disciplina degli ammortizzatori sociali fino al 31 dicembre 2027 per i gruppi di aziende con almeno mille dipendenti sul territorio nazionale, fra cui Beko Europe. La condizione per poter accedere a questi sussidi era quella di aver sottoscritto un accordo quadro di programma con le associazioni sindacali e con il Ministero delle imprese e del made in Italy e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la salvaguardia dei livelli occupazionali, la gestione degli esuberi e l'attivazione di percorsi di reindustrializzazione.