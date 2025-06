Beautiful streaming replica puntata 13 giugno 2025 | Video Mediaset

Se siete fan di Beautiful e non volete perdervi nemmeno un minuto delle emozionanti vicende dei Forrester, questa è la guida perfetta per voi. Oggi, venerdì 13 giugno 2025, torna in replica streaming su Mediaset la puntata del celebre soap americano, con colpi di scena e tensioni tra Carter e Ridge. Rivedete l’episodio inedito trasmesso da Canale 5, comodamente online, e immergetevi ancora una volta nell’affascinante mondo di Beautiful.

Nuovo appuntamento oggi – venerdì 13 giugno – con la soap americana Beautiful. Nella puntata odierna Carter incalza Ridge sul pericolo che corre l’azienda continuando a investire sull’alta moda di Eric e sacrificando linee più redditizie come “ Hope For The Future “. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio inedito trasmesso da Canale 5 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis le trovate nella pagina dedicata alla serie The Bold and the Beautiful. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Beautiful streaming, replica puntata 13 giugno 2025 | Video Mediaset

