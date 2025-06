Beautiful Anticipazioni Americane | Steffy morirà? Luna ucciderà la Forrester o finirà per uccidere qualcun altro?

Le anticipazioni americane di Beautiful svelano una trama avvincente: Luna rischia di uccidere Steffy, ma il destino potrebbe riservare sorprese incredibili. Riuscirà la Forrester a salvarsi o sarà qualcun altro a intervenire in suo aiuto? Non perdete le prossime puntate su Canale5, dove ogni segreto si svela e i colpi di scena sono dietro l’angolo. Restate con noi per scoprire cosa ci attende nella soap più amata!

