Beach volley tricolore al via | a Caorle 12 coppie raggiungono il tabellone principale Domani inizia l’era delle Pool

Ha preso il via ufficialmente il Campionato Italiano Assoluto Fonzies 2025, con la tappa inaugurale in programma alla Peter Pan Beach Arena di Caorle, che per il secondo anno consecutivo ospita un appuntamento Gold del circuito nazionale. La giornata d'apertura è stata interamente dedicata alle qualificazioni, sia nel torneo femminile sia in quello maschile, e ha sancito l'accesso al tabellone principale per dodici coppie, sei per ciascun settore. Nel corso della prima giornata si sono disputati 31 incontri complessivi, che hanno animato la sabbia dell'impianto veneto. Tredici le partite femminili, diciotto quelle maschili, tutte valide per la definizione del main draw che prenderĂ il via sabato 14 giugno, con l'inizio delle gare previsto dalle ore 8.