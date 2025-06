beach volley nel challenge di alanya le donne azzurre brillano cottafava dal corso ancora al palo

I sorrisi, e che passione: le donne italiane brillano sotto il sole di Alanya, regalando emozioni e speranze nel Challenge di Beach Volley. Mentre le nostre coppie femminili avanzano con grinta, le sfide degli uomini evidenziano un momento di riflessione. La strada verso il successo è ancora lunga, ma il cuore azzurro non si arrende: il calcio e la pallavolo, insieme, fanno vibrare l’Italia intera, pronta a tornare protagonista.

Due coppie italiane nei quarti di finale del Challenge di Alanya e ancora una volta sono le donne a tenere alta la bandiera azzurra nel World Tour mentre in campo maschile suona un campanello d'allarme per quella che dovrebbe essere la coppia di punta del movimento, CottafavaDal Corso, ma che ancora una volta non riesce a sbloccarsi, perdendo anche il secondo match del girone e tornando a casa con un deludente 25mo posto. I sorrisi, e che sorrisi, arrivano dalle donne con GottardiOrsi Toth e ScampoliBianchi entrambe ai quarti di finale e in possibile rotta di collisione in semifinale. Le due coppie italiane hanno superato brillantemente ostacoli tutt'altro che semplici nel round of 12.