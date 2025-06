bazr e lega serie a annunciano una nuova partnership

nuova partnership tra Bazr e la Lega Serie A, i tifosi potranno vivere un’esperienza sportiva rivoluzionaria, unendo emozioni, contenuti e shopping in un unico spazio digitale. Questa innovativa collaborazione apre le porte a un futuro più interattivo e coinvolgente, trasformando il modo di seguire il calcio italiano e creando un ecosistema che mette il fan al centro dell’azione. Attraverso la sinergia tra sport e tecnologia, il calcio diventa più vicino e più vivo che mai.

La Lega Serie A e Bazr, prima piattaforma italiana indipendente di live social commerce, hanno annunciato una partnership strategica che inaugura una nuova stagione di innovazione per il calcio italiano. Questa collaborazione segna un passo deciso verso la trasformazione digitale dell’esperienza sportiva, offrendo ai tifosi un ecosistema immersivo in cui contenuti live, creator e shopping interattivo si fondono in tempo reale. Attraverso la piattaforma Bazr – disponibile gratuitamente su Apple Store e Google Play – i fan potranno acquisire i palloni dei gol di 100 partite selezionate tra Serie A Enilive, Coppa Italia Frecciarossa ed Ea Sports Fc Supercup, portando a casa un cimelio unico intrinsecamente legato a una delle massime emozione del calcio, il pallone che varca la linea di porta. 🔗 Leggi su Lettera43.it