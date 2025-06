Battiti Live 2025 quando inizia | le date delle cinque tappe a Molfetta

Molfetta si prepara a vivere un’estate indimenticabile con Battiti Live 2025, l’evento musicale più atteso della Puglia. Dal 18 al 22 giugno, le piazze della città saranno teatro di cinque tappe imperdibili, animate da grandi artisti e musica coinvolgente. Con Ilary Blasi, Alvin e Nicolò De Devitiis alla guida, questa sarà un’estate ricca di emozioni e buon ritmo. Non resta che scoprire le date e prepararsi a ballare sotto il sole pugliese!

Molfetta si appresta a diventare il cuore pulsante dell'estate musicale pugliese. Dal 18 al 22 giugno ospiterà infatti il Cornetto Battiti Live 2025, evento di Radio Norba che torna per il 23esimo anno di fila ad accendere le piazze con i tormentoni più ballati della stagione. Alla conduzione confermata la squadra vincente formata da Ilary Blasi e Alvin con la collaborazione di Nicolò De Devitiis, volto anche di Extra Battiti – Summer Time, format pomeridiano di Italia 1 dedicato al backstage e alle interviste ai protagonisti. Tutte le serate andranno in diretta sulle frequenze di Radio Norba e su Radio Norba Tv e, a partire da luglio, in prima serata su Canale 5 con repliche su La5 e Mediaset Extra.