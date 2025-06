Battiti Live 2025 l’elenco dei cantanti

Preparati a vivere un’estate indimenticabile con Battiti Live 2025! Per il 23esimo anno consecutivo, Radio Norba porta sul palco di Molfetta un grandissimo cast di oltre 90 artisti, pronti a scatenare il pubblico con i tormentoni dell’estate. Con cinque serate, oltre 170 performance e conduttori d’eccezione come Ilary Blasi, Alvin e Nicolò De Devitiis, l’energia sarà alle stelle: il countdown per l’evento più atteso dell’anno è iniziato!

Torna per il 23esimo anno consecutivo il Cornetto Battiti Live, evento musicale di Radio Norba. Per il 2025 sono in programma cinque serate a Molfetta (Bari) dal 18 al 22 giugno, con una scaletta pronta a far ballare il pubblico grazie ai tormentoni dell’estate. Sul palco più di 90 artisti per un totale di 170 performance. Alla conduzione torneranno Ilary Blasi, Alvin e Nicolò De Devitiis, con quest’ultimo in scena anche per l’Extra Battiti dedicato agli aneddoti e alle interviste dal backstage. Tutte le serate saranno trasmesse in diretta sulle frequenze di Radio Norba e su Radio Norba Tv. A partire da luglio invece sbarcheranno in prima serata su Canale 5, prima delle repliche su La5 e Mediaset Extra. 🔗 Leggi su Lettera43.it