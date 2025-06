Basta sudditanza culturale chi è sto De Bruyne? Milàn l’è un gran Milàn la Gazzetta apre con Frattesi

Basta sudditanza culturale: tra le pagine di oggi, la Gazzetta dello Sport si concentra su Frattesi, confermando il suo ritorno all’Inter nel giorno di De Bruyne. Un gesto che sprona a riscoprire il valore e l’indipendenza nel mondo del calcio, lontano da mere dipendenze mediatiche. Ecco il dietro le quinte di una giornata intensa vissuta nella redazione, un racconto esclusivo per i lettori del Napolista, perché il calcio merita autonomia e passione autentica.

Nel giorno di De Bruyne, la Gazzetta ci tiene a far sapere che Frattesi resta all'Inter. Ci siamo nascosti nella redazione della Gazzetta dello Sport e vi raccontiamo la giornata vissuta ieri nel giornale che fu di Palumbo e Cannavò. Che oggi dedica la copertina a Frattesi che resta all'Inter. Eccovi il racconto in esclusiva per i lettori del Napolista: "De Bruyne chi? Perché a un certo punto questi napoletani hanno anche rotto. E va bene lo scudetto che in fondo Inzaghi gliel'ha regalato (e in effetti è così, affaracci loro che hanno sempre considerato Inzaghi superiore ad Andonio) ma ora pure De Bruyne, state buonini al vostro posto.