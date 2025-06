Basket finale Serie A | Bologna e Brescia pronte per il bis

L’energia e la determinazione sono alle stelle nelle finali della Serie A di basket, dove Bologna e Brescia si sfidano senza sosta per il titolo. Dopo una vittoria emozionante per 90-87 degli emiliani in gara-1, domani è già il momento di rivincita per i lombardi. La battaglia è aperta e ogni secondo conta: chi uscirà vittorioso dal campo? La sfida promette spettacolo e colpi di scena fino all’ultimo istante.

Non c'è tempo di riprendere fiato nella finali della Serie A di basket e dopo gara-1 vinta dalla Virtus Bologna ieri sera, domani è già tempo di rivincita per Brescia. Il successo per 90-87 degli emiliani è stato fondamentale in un match guidato per lunghissimi tratti dai lombardi, che solo nel finale non hanno trovato le forze per conquistare una vittoria a lungo meritata. In gara-1 la differenza l'hanno fatta Toko Shengelia, che ha chiuso con 29 punti, 1214 da 2, 55 ai liberi, 5 rimbalzi, 2 assist e un 37 di valutazione finale; e l'infortunio subito da Maurice Ndour, che ha privato Brescia di uno dei suoi migliori giocatori di giornata.

