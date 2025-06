Basket femminile Andrea Capobianco | Mi aspetto un ulteriore passo avanti peccato per gli infortuni

Stasera, a Castenaso, l’Italia di basket femminile si prepara con determinazione all’appuntamento più importante: i Campionati Europei 2025. Dopo un’intensa fase di preparazione, le Azzurre cercano di affinare i dettagli, nonostante gli ostacoli degli infortuni. L’ultima amichevole contro il Montenegro rappresenta un’occasione cruciale per valutare la squadra in vista del debutto a Bologna contro la Serbia. Domani sarà il vero inizio di un nuovo capitolo...

Stasera l’ Italia scenderà in campo a Castenaso contro Montenegro per l’ultimo test match in preparazione degli imminenti Campionati Europei 2025 di basket femminile. Le Azzurre, reduci da una produttiva doppia amichevole in Cechia, giocheranno a porte chiuse la partita odierna per poi pensare esclusivamente al debutto nella rassegna continentale previsto il 18 giugno al PalaDozza di Bologna contro la Serbia. “Domani (oggi, ndr) è l’ultimo atto di un percorso positivo e di grande crescita, peccato solo che sia stato macchiato da qualche infortunio. In questo viaggio le Azzurre hanno dato tanto, le tante partite all’estero sono servite per consolidare il gruppo e per compattare una squadra che negli ultimi giorni ha accolto nel modo migliore anche l’arrivo dagli Stati Uniti di Cecilia Zandalasini. 🔗 Leggi su Oasport.it