Basket | Cantù torna in Serie A dopo quattro anni Rimini sconfitta nella finale promozione

Una sfida emozionante, carica di tensione e passione, ha visto l’Acqua S.Bernardo Cantù tornare in Serie A dopo quattro anni di attesa, superando Rimini nella battaglia finale. Con un rally incredibile e un Grant Basile protagonista, i canturini hanno conquistato la promozione con uno spettacolo di determinazione e talento. Un trionfo che infiamma il basket italiano e apre le porte a nuove grandi emozioni nel massimo campionato.

Una gara-3 letteralmente infuocata fino alla fine consegna all’Acqua S.Bernardo Cantù la promozione dalla Serie A2 alla Serie A 2025-2026. Gli ultimi, roventi 40 minuti della finale per l’approdo nel massimo campionato finiscono con il punteggio di 85-80 a favore del club canturino sulla Rivierabanca Basket Rimini. In realtà, la partita è viva e per larghi tratti gli ospiti sono anche avanti, poi un parziale di 20-3 con un grande Grant Basile (24 punti) ribalta tutto, prima degli ultimi 30 secondi infuocati. Da una rubata di Riismaa energica (anche troppo, secondo Marini e tutta la panchina riminese) nasce il contropiede con la transizione e l’antisportivo di Robinson: espulsi prima Marini e poi coach Sandro Dell’Agnello, vari liberi e serie finita lì, dopo il 64-76 di gara-1 e l’82-86 di gara-2. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket: Cantù torna in Serie A dopo quattro anni, Rimini sconfitta nella finale promozione

