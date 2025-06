Barzagli Juve niente ritorno in bianconero? L’ex difensore è in pole position per quel ruolo L’indiscrezione e tutti i dettagli

Andrea Barzagli, leggendario difensore della Juventus, potrebbe non tornare in bianconero, ma spicca una nuova ipotesi di ruolo: quella di commissario tecnico dell’Under 20. Secondo le indiscrezioni di Nicolò Schira, l’ex juventino sarebbe in pole position per questa prestigiosa posizione, lasciando intendere come il suo futuro nel calcio continui a essere ricco di sorprese e opportunità. Ma cosa riserva il suo prossimo passo? Restate sintonizzati per scoprire tutti i dettagli.

Come riferito da Nicolò Schira, Andrea Barzagli sarebbe in pole position per sostituire Bernardo Corradi come commissario tecnico della Nazionale Under 20. L'attuale CT, infatti, ha accettato la proposta di Massimiliano Allegri per raggiungerlo nello staff tecnico del Milan. Al suo posto alla guida dell'Under 20 Azzurra, invece, potrebbe arrivare proprio Barzagli. Negli ultimi giorni si era anche parlato del possibile ritorno in bianconero.

Chiellini tranquillizza i tifosi della Juve: «Lavoriamo tutti i giorni per tornare a vincere il prima possibile». Poi si esprime sul ritorno di Bonucci e Barzagli: l’annuncio! - Giorgio Chiellini rassicura i tifosi della Juventus, sottolineando l'impegno quotidiano del club nel tornare a vincere nel più breve tempo possibile.

