Bari turista disperso in mare a Pane e Pomodoro | ricerche in corso

Un turista straniero di circa 35 anni è disperso nelle acque di Bari, dove si era immerso per una nuotata presso la spiaggia di Pane e Pomodoro. Le ricerche, condotte con impegno dalle autorità locali, sono ancora in corso, mentre la comunità attende notizie sperando nel suo ritrovamento incolume. La vicenda ha acceso l’attenzione sulla sicurezza in mare, un tema che coinvolge tutti i frequentatori delle spiagge italiane.

Sono in corso anche in mare le ricerche di un uomo di circa 35 anni, presumibilmente un turista straniero, scomparso nel pomeriggio mentre faceva il bagno presso la spiaggia cittadina di Pane e. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Bari, turista disperso in mare a Pane e Pomodoro: ricerche in corso

