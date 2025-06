Barella | Mondiale per Club? Ce lo godremo al massimo conterà solo una cosa Con la squadra ci siamo detti questo

Il Mondiale per Club si avvicina e l'entusiasmo è alle stelle, con Nicolò Barella pronto a guidare l’Inter in questa avventura internazionale. Le parole del centrocampista sardo riflettono la determinazione e la voglia di conquistare ogni partita, consapevoli che, come lui stesso afferma, “con la squadra ci siamo detti questo”: l’obiettivo è uno solo, portare a casa il massimo prestigio. La sfida è aperta e noi non vediamo l’ora di viverla tutta d’un fiato.

Le parole di Nicolò Barella, centrocampista dell’Inter, in vista del Mondiale per Club che inizierà a breve. Tutti i dettagli in merito. Nicolò Barella, uno dei leader tecnici e caratteriali dell’ Inter, ha rilasciato un’intervista a ESPN in vista dell’imminente esordio al Mondiale per Club, che vedrà i nerazzurri impegnati martedì prossimo contro il Monterrey. Il centrocampista sardo ha parlato delle sensazioni che si respirano nel gruppo squadra, dell’entusiasmo per questa competizione inedita per molti dei suoi compagni e dell’importanza di affrontare ogni gara con lo spirito giusto, a prescindere da clima e ambiente. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Barella: «Mondiale per Club? Ce lo godremo al massimo, conterà solo una cosa. Con la squadra ci siamo detti questo»

In questa notizia si parla di: barella - mondiale - club - godremo

Norvegia Italia, Barella fiducioso: «Cammino per il Mondiale ancora lungo. Il calcio è strano, dobbiamo essere positivi» - Dopo la pesante sconfitta contro la Norvegia, Nicolò Barella si mostra fiducioso e determinato a mantenere alta la concentrazione.

Inter, così è un incubo: mazzata senz’alibi col PSG, Inzaghi chiude a zero titoli (al netto del Mondiale per Club). Per i nerazzurri è la peggior partita dell’anno nella serata più importante, dopo aver perso scudetto, Coppa Italia e Supercoppa. È la fine di un ciclo Vai su Facebook

Barella: “Mondiale? Conta chi ha più voglia di vincere. Parlato coi compagni argentini e…”; Barella: L'Inter ha la vittoria nel DNA, andiamo in America per alzare il Mondiale per Club. Lautaro?...; Barella: Al Mondiale per Club per vincere, è nel nostro DNA.

“Bisogna sempre ricominciare da capo”. Il post della moglie di Barella fcinter1908.it scrive: Federica Schievenin posta la foto del marito, Nicolò Barella, che è partito con la squadra alla volta del Mondiale per Club ...