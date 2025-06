Barella | Ci godremo il Mondiale per Club Sarà emozionante

Nicolò Barella, cuore pulsante dell’Inter, si prepara ad affrontare un nuovo emozionante capitolo con il Mondiale per Club che inizia il 18 giugno. In un formato storico e innovativo, questo torneo promette di portare ancora più spettacolo e passione nel mondo del calcio. Dopo una stagione intensa con circa 60 partite, i nerazzurri sono pronti a dimostrare il loro valore. La sfida è aperta: l’attesa è tutta per scoprire cosa ci riserveranno i prossimi giorni.

Nicolò Barella sarà tra i protagonisti dell'Inter nel nuovo Mondiale per Club che avrà inizio il 18 giugno per i nerazzurri. Il centrocampista ha detto la sua su ESPN. NUOVO TORNEO – Il Mondiale per Club si disputerà per la prima volta nella storia del calcio in un format diverso. La Fifa ha promosso un altro torneo in un calendario già pieno e fitto di impegni, l' Inter parteciperà dopo aver giocato circa 60 partite stagionali. La squadra è arrivata stanchissima alla finale di Champions League, i big hanno faticato come Nicolò Barella. Tanti vogliono rifarsi e Cristian Chivu dovrà ritrovare gli stimoli dei giocatori in un momento così complicato.

