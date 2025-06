Barella Bastoni e Dimarco tra delusioni e flessioni | Chivu la missione è riportarli al top

Barella, Bastoni e Dimarco, simboli del nostro calcio e dell'Inter, affrontano un momento di sfide tra delusioni e flessioni. Dopo le dure prove, Chivu ha preso in mano la missione 232: riportarli al massimo splendore. I tre talenti, stanchi ma determinati, sono pronti a ricaricarsi e rilanciarsi. La loro rinascita è una promessa di rinvigorimento per club e nazionale, e il percorso è appena iniziato.

I tre tenori dell'Italia e dell'Inter hanno chiuso spremuti fisicamente e mentalmente, tra flop col club e in Nazionale: il tecnico ha parlato con loro e prepara la ricarica. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Barella, Bastoni e Dimarco tra delusioni e flessioni: Chivu, la missione è riportarli al top

In questa notizia si parla di: barella - bastoni - dimarco - delusioni

Bastoni, Barella e Correa fanno tappa a Roma: i nerazzurri alla partita di Sinner – FOTO - Bastoni, Barella e Correa, tre stelle dell'Inter, hanno assistito entusiasti alla partita di Jannik Sinner agli Internazionali di Roma.

Barella, Bastoni e Dimarco tra delusioni e flessioni: Chivu, la missione è riportarli al top; Italia in Norvegia con gli interisti Barella, Bastoni e Dimarco: morale da ricostruire dopo Monaco; Inter, Inzaghi prepara il doppio sgarbo: Bastoni e Barella nel mirino dell’Al-Hilal e la moglie svela i motivi dell’addio.

Italia, Donnarumma consola i compagni interisti: difficile gioire per quella Champions Da informazione.it: Italia, Barella, Bastoni, Dimarco e Frattesi arrivano in ritiro dopo la sconfitta in finale di Champions: la volontà è mettersi la delusione alle spalle I quattro interisti reduci dalla delusione dell ...