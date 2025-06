Barcellona Yamal fa sognare i tifosi | l’indizio social sul possibile acquisto

Il Barcellona fa sognare i tifosi con un indizio social che alimenta le speranze di un colpo stellare nel calciomercato estivo. Lamine Yamal ha lasciato intravedere il possibile arrivo di un grande nome, alimentando le voci su una strategia di rinforzo per la stagione 2025/2026. La squadra catalana, giĂ tra le piĂą forti d'Europa, potrebbe puntare a mantenere il suo status senza dover ulteriormente aumentare il proprio tasso tecnico, grazie a una rosa ricca e competitiva.

