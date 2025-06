Barca a vela si incaglia sul fondale | la Guardia Costiera salva i quattro a bordo

Una scena di tensione si è svolta oggi a San Francesco, Agropoli, quando una barca a vela si è incagliata sul fondale roccioso. Per fortuna, grazie alla pronta intervento della Guardia Costiera, i quattro a bordo sono stati salvati in extremis. Un episodio che ricorda quanto sia fondamentale la rapidità e la competenza delle forze di salvataggio in situazioni di emergenza marittima.

Momenti di apprensione, oggi, in località San Francesco ad Agropoli, dove un’imbarcazione a vela con bandiera straniera, con a bordo quattro persone, si è improvvisamente incagliata sul fondale roccioso. Gli occupanti hanno subito allertato la Guarda Costiera, che ha disposto l’invio della. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Barca a vela si incaglia sul fondale: la Guardia Costiera salva i quattro a bordo

In questa notizia si parla di: vela - fondale - costiera - quattro

