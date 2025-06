Barbara Siciliano morta dopo un malore in vacanza la campionessa azzurra del Volley

Una tragedia colpisce il mondo dello sport: Barbara Siciliano, la celebre campionessa azzurra di volley, ci ha lasciato improvvisamente a soli 52 anni. Originaria di Sanremo, la sua passione e il suo talento hanno ispirato generazioni di giovani atleti. La sua scomparsa in vacanza a Varazze rappresenta una perdita enorme per il panorama sportivo italiano. Ricordiamola con affetto e riconoscenza per tutto ciò che ha condiviso con noi.

È morta improvvisamente all'età di 52 anni Barbara Siciliano, ex pallavolista della Nazionale italiana originaria di Sanremo. L'ex campionessa azzurra ha accusato un malore di origine cardiaca mentre si trovava in spiaggia a Varazze, in Liguria. Trasportata d'urgenza all'ospedale di Lavagna

