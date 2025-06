Bara vuota davanti all’hotel Nel blitz anti-prostituzione arrestato anche il minacciato

Un’ombra lunga e inquietante si allunga su Prato, dove il crimine organizzato cinese espande i propri tentacoli oltre il tessile, infiltrandosi nel mercato dello sfruttamento della prostituzione. Dal blitz davanti a un hotel vuoto ai arresti di figure chiave, emerge un quadro inquietante di traffici milionari e alleanze transetniche. Un’indagine durata mesi svela i meccanismi nascosti di un fenomeno che colpisce la società nel cuore.

Dal controllo del racket delle grucce che vale milioni di euro, alla supremazia del racket dello sfruttamento della prostituzione. I tentacoli della criminalità cinese a Prato, sempre più organizzata e più aperta a collaborazione con altre etnie, travalicano il campo del tessile e si vanno ad innestare in un altro ambito 'redditizio' come lo sfruttamento delle schiave del sesso. A squarciare il velo su un fenomeno sommerso è un'indagine, durata otto mesi, condotta dalla Squadra mobile di Prato e coordinata dal procuratore Luca Tescaroli, che ha scoperchiato una guerra tra bande rivali per la supremazia del mercato del sesso a pagamento in città.

