Bar ristoranti e centri estetici nel mirino | 7 lavoratori ' in nero' Multe da 80mila euro

Lotta all’illegalità nel settore dell’hospitality e dei servizi di bellezza: un’operazione dei carabinieri del Nil ha portato alla scoperta di sette lavoratori in nero, sospensioni e multe salate. Questi interventi dimostrano come la tutela del rispetto delle normative sia fondamentale per garantire un mercato più equo e trasparente. La lotta all’evasione fiscale e al lavoro irregolare non si ferma: è un passo importante verso un settore più giusto e responsabilizzato.

Sette lavoratori in ‘nero’, sei provvedimento di sospensione dell’attività, dieci datori denunciati e multe per un ammontare complessivo di 80mila euro. E’ il corposo resoconto dell’attività di controllo operata da parte dei carabinieri del Nil (Nucleo ispettorato del lavoro) nell’intera. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Bar, ristoranti e centri estetici nel mirino: 7 lavoratori 'in nero'. Multe da 80mila euro

