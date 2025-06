Bar nel mirino dei ladri Cinque colpi in pochi giorni

Un'ondata di furti scuote il cuore di Brivio: cinque colpi in pochi giorni, tutti con modalità simili, come se i malviventi avessero una firma ben riconoscibile. L'ultimo episodio al bar del centro sportivo comunale si aggiunge a una serie inquietante di incursioni, lasciando la comunità nel panico e le autorità sulle tracce di un vero e proprio copione. La domanda ora è: quando finiranno questi atti criminosi?

Stesso bar, furto simile, probabilmente stessi autori. Un déjà vu quello della scors" notte al bar del centro sportivo comunale di Brivio, dove è stato messo a segno un colpo, praticamente identico a quello già compiuto solo tre notti prima, quella tra sabato e domenica. Dopo aver sfondato il cancello di ingresso dell’impianto sportivo, gli intrusi hanno forzato una delle porte di accesso al locale: è scattato il sistema di allarme, ma prima di scappare hanno arraffato quanto più potevano, come i soldi del fondo cassa, qualcosa da mangiare dagli espositori e qualcosa da bere. In pochi minuti si sono precipitati in posto a sirene spiegate e lampeggianti accesi i carabinieri della caserma del paese di pattuglia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Bar nel mirino dei ladri. Cinque colpi in pochi giorni

