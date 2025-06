Banda ultra-larga la Regione attiva un tavolo tecnico per affrontare le criticità

La Regione Emilia-Romagna ha risposto alle mie sollecitazioni attivando un tavolo tecnico permanente per superare le criticità della banda ultra-larga, un passo strategico verso connessioni più veloci e affidabili. Tuttavia, è essenziale che questa iniziativa sia accompagnata da massima trasparenza e coinvolgimento dei cittadini, affinché tutti possano beneficiare pienamente di questa rivoluzione digitale. Solo così potremo garantire un futuro digitale equo e accessibile a tutti.

«La Regione Emilia-Romagna ha accolto le mie sollecitazioni, confermando l’attivazione di un tavolo tecnico permanente per affrontare le numerose criticità che ostacolano la piena realizzazione della rete a banda ultra-larga. È un segnale importante, ma resta fondamentale garantire trasparenza. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Banda ultra-larga, la Regione attiva un tavolo tecnico per affrontare le criticità

Piano strategico Banda Ultralarga (BUL) Sono in corso le operazioni di collaudo della rete realizzata nel territorio del Comune ad opera di Infratel e contestualmente sono partite le opere di collegamento tramite la rete di trasporto verso una delle centrali nazio

