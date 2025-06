Banche Calenda | Governo ha salvaguardato piuttosto male risparmio italiano

In un contesto in cui la tutela del risparmio italiano è più cruciale che mai, le parole di Carlo Calenda mettono in luce le criticità delle politiche adottate finora dai governi. La gestione del debito pubblico e la salvaguardia dei risparmi rappresentano sfide complesse e decisive per il futuro del nostro Paese. Ma cosa si può fare davvero per proteggere gli interessi degli italiani? È questa la domanda che dobbiamo porsi oggi.

“Tutti i governi hanno cercato di salvaguardare il risparmio italiano, che serve per sostenere il debito pubblico italiano, che è fondamentale rimanga sotto controllo dell’Italia. Lo si può far bene o lo si può fare male, in questo caso mi sembra l’abbiano fatto piuttosto male”. Così il leader di Azione, Carlo Calenda, parlando con i cronisti a margine del convegno dei Giovani di Confindustria a Rapallo. “Mai nella mia vita sono entrato in una inchiesta della magistratura, tanto meno quando ha a che fare con operazioni di mercato”, ha aggiunto Calenda che su Mps chiarisce: “Mai nella mia vita sono entrato in un’inchiesta della magistratura né l’ho usata per fini politici”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Banche, Calenda: “Governo ha salvaguardato piuttosto male risparmio italiano”

In questa notizia si parla di: male - italiano - calenda - piuttosto

Arrigo Sacchi: «Il vero male azzurro è la mancanza di stile del calcio italiano, Spalletti fa i salti mortali». La sua analisi su Norvegia-Italia: «Per vincere serve questo» - Arrigo Sacchi, icona del calcio italiano, lancia un monito: "Il vero male azzurro è la mancanza di stile".

OPEN CALL: Laboratorio studio con due grandi Maestri del Teatro italiano: #GiorgioBarberioCorsetti e Antonio Calenda Sul tema: ***Dioniso*** "Ditirambo e misteri" • Progetto di ricerca e attività laboratoriali, con restituzioni pubbliche ? LABORATORIO S Vai su Facebook

Banche, Calenda: Governo ha salvaguardato piuttosto male risparmio italiano - LaPresse; Anelli di fumo Carlo Calenda, o del Marchese del Grillo.

Banche, Calenda: "Governo ha salvaguardato piuttosto male risparmio italiano" - (LaPresse) "Tutti i governi hanno cercato di salvaguardare il risparmio italiano, che serve per sostenere il debito pubblico italiano, che ... Come scrive stream24.ilsole24ore.com

Calenda, il calo demografico è il più grande male d'Italia - Calo demografico come "il più grosso male dell'Italia", insieme "ai salari a pezzi, alla sanità distrutta e alla scuola molto deficitaria": queste, per Carlo Calenda ... Si legge su msn.com

Carlo Calenda, le puntate precedenti - Inizialmente sembrava che Calenda volesse contribuire alla “ricostruzione” del partito, prese la tessera e fece frequenti dichiarazioni pubbliche e ... Da ilpost.it