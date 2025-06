Banche alta tensione nel risiko bancario | indagine su vendita quote Mps

Il risiko bancario si infiamma: a tre giorni dall'assemblea di Mediobanca, cresce la tensione tra le alte sfere di Piazza Affari. Mentre si attende il verdetto sull'Ops su Banca Generali, le indagini della Procura di Milano su Monte Paschi e Mediobanca aggiungono pepe a una partita sempre più complessa. La scena è pronta a cambiare: cosa ci riserva il prossimo capitolo?

Si alza la tensione nel risiko bancario a tre giorni dall’ assemblea di Mediobanca, chiamata a decidere sull’ Ops su Banca Generali, una mossa di piazzetta Cuccia letta da piĂą parti come risposta a quella di Monte Paschi su Mediobanca. Sotto la lente di ingrandimento – la Procura di Milano ha aperto un’inchiesta che vede indagate sia persone fisiche che societĂ , sulla base di una querela per diffamazione sporta da Mediobanca per alcuni articoli pubblicati da gennaio 2025 e ritenuti lesivi – c’è ora proprio il dossier Mps, e in particolare l’ultimo Abb dello scorso novembre per il collocamento sul mercato del 15% del capitale di Rocca Salimbeni. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Banche, alta tensione nel risiko bancario: indagine su vendita quote Mps

