Banca Popolare di Sondrio sull’ops di Bper | Non riconosciuto pienamente il valore della banca

La Banca Popolare di Sondrio mette in discussione la proposta di BPER, sottolineando come l'offerta pubblica di scambio non rifletta appieno il valore e le potenzialità della banca. Il consiglio di amministrazione evidenzia che, pur ritenendo il corrispettivo finanziario congruo, l’operazione potrebbe trascurare aspetti strategici e di crescita fondamentale per il futuro dell'istituto. Una posizione che apre nuovi scenari nel panorama bancario italiano.

Il consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Sondrio ha diffuso una nota in cui, pur ritenendo « congruo il corrispettivo sotto il profilo finanziario », ha espresso perplessità sull’ offerta pubblica di scambio avanzata da Bper. Secondo il board valtellinese, infatti, la proposta « non riconosce pienamente il reale valore » dell’istituto, trascurando «sia le sue potenzialità di sviluppo sia la coerenza con l’obiettivo dichiarato dell’operazione», che punta a determinare «una rilevante discontinuità con il percorso stand-alone della banca e una conseguente acquisizione del controllo» della Popolare. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Banca Popolare di Sondrio sull’ops di Bper: «Non riconosciuto pienamente il valore della banca»

In questa notizia si parla di: banca - popolare - sondrio - bper

Banca Popolare Sondrio e la lettera della Bce: cosa è successo - Il Consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Sondrio, riunitosi ieri per il rinnovo dei comitati consiliari, deve ora gestire la lettera ricevuta dalla BCE.

A Bper l'ok di Consob per l'offerta su Banca Popolare di Sondrio: si parte il 16 giugno https://ift.tt/blNDqjt https://ift.tt/Qar9zRj Vai su X

L'offerta pubblica di scambio di Bper sulla Banca Popolare di Sondrio è pronta a partire. La Consob ha approvato il documento di offerta dell'ops, che arriverà sul mercato lunedì 16 giugno e si concluderà venerdì 11 luglio, per un totale di 20 giorni di Borsa ap Vai su Facebook

Pop Sondrio: «L’Ops di Bper non riconosce il reale valore, ma il prezzo è congruo»; Pop.Sondrio, Bper non riconosce il reale valore banca; Banca Popolare Sondrio: offerta BPER non riconosce valore reale, incertezza e rischi su integrazione.

Banca Popolare di Sondrio critica l'offerta di Bper: valore non riconosciuto Segnala msn.com: La Popolare di Sondrio contesta la valutazione di Bper, sottolineando rischi e incertezze della fusione proposta.