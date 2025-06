Banca Popolare di Sondrio critica l' offerta di Bper | valore non riconosciuto

La Banca Popolare di Sondrio ribadisce con fermezza che l'offerta di Bper Banca non rende giustizia al reale valore della propria istituzione, sottolineando come questa valutazione sia stata formulata prima della presentazione del nuovo piano industriale 2025-2027. In un contesto di crescente attenzione agli investimenti e alle strategie di crescita, la banca si prepara a difendere il proprio patrimonio e a valorizzare al massimo le proprie potenzialità.

La valorizzazione di Banca Popolare di Sondrio da parte di Bper "non riconosce pienamente il reale valore della banca". Lo afferma la popolare di Sondrio al termine del Cda che ha approvato il comunicato dell' ops promossa da Bper Banca, in vista dell'avvio il 16 giugno. L'annuncio dell'offerta è avvenuto prima della "presentazione del nuovo piano industriale 2025-2027 di Banca Popolare Sondrio, per cui l'analisi valutativa condotta da Bper ai fini della determinazione del corrispettivo non tiene conto di questi importanti elementi informativi", spiega la Popolare di Sondrio. Il premio proposto da Bper è "molto contenuto".

Banca Popolare Sondrio e la lettera della Bce: cosa è successo - Il Consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Sondrio, riunitosi ieri per il rinnovo dei comitati consiliari, deve ora gestire la lettera ricevuta dalla BCE.

L'offerta pubblica di scambio di Bper sulla Banca Popolare di Sondrio è pronta a partire. La Consob ha approvato il documento di offerta dell'ops, che arriverà sul mercato lunedì 16 giugno e si concluderà venerdì 11 luglio, per un totale di 20 giorni di Borsa

