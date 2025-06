Banca d' Italia di via Marconi in vendita | servono 2 milioni 600mila euro per acquistarla

Un tesoro storico nel cuore di Viterbo è pronto a cambiare proprietario. La Banca d'Italia ha messo in vendita la sua ex filiale di Via Marconi, un edificio imponente e ricco di storia, chiuso dal 2016. Con un investimento di 2 milioni 600 mila euro, questa straordinaria opportunità apre le porte a nuovi progetti e visionari. Siete pronti a scrivere il prossimo capitolo di questa storia?

Un pezzo di storia della città è in vendita. La Banca d'Italia ha ufficialmente messo sul mercato la sua ex filiale di Viterbo, l'imponente edificio situato nel cuore del centro storico in via Marconi. Chiusa dal 2016, la struttura cerca ora un nuovo futuro, con un prezzo di partenza fissato a 2. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Banca d'Italia di via Marconi in vendita: servono 2 milioni 600mila euro per acquistarla

