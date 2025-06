Banca d' Italia | Crescita del Pil al +0,6% nel 2025 con ripresa dei consumi

Secondo le recenti stime della Banca d'Italia, l'economia italiana si prepara a un anno 2025 con una crescita del PIL dello 0,6%, trainata dalla ripresa dei consumi. Tuttavia, l'incertezza geopolitica e l'aumento dei dazi rischiano di frenare investimenti e export, potenzialmente sottraendo circa 0,5 punti percentuali alla crescita complessiva nei prossimi anni. Se ...

La Banca d'Italia conferma la stima sul Pil diffusa ad aprile: +0,6% nel 2025, +0,8% nel 2026 e +0,7% nel 2027, sospinto principalmente dalla ripresa dei consumi. L'aumento dei dazi e dell'incertezza penalizzerebbe invece gli investimenti e le vendite all'estero, sottraendo alla crescita del prodotto circa 0,5 punti percentuali complessivamente nel triennio 2025-27. Le stime presuppongono un aumento dei dazi Usa sulle merci Ue del 10%, ma se tornassero ai livelli annunciati il 2 aprile, la crescita sarebbe inferiore di circa due decimi di punto nel 2025 e fino a mezzo punto nei prossimi due anni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Banca d'Italia: Crescita del Pil al +0,6% nel 2025 con ripresa dei consumi

In questa notizia si parla di: crescita - banca - italia - ripresa

Banca Adria Colli Euganei, l'assemblea dei soci certifica il bilancio in crescita - Banca Adria Colli Euganei celebra un 2024 di successo, con un bilancio in crescita. I soci sono convocati in Assemblea al Cen.

Dopo aver letto l’ultimo rapporto della Banca d’Italia sulla situazione economica della Calabria, non posso fare a meno di sentire un certo senso di preoccupazione misto a speranza. È evidente che la crescita dello 0,8% registrata nel 2024 rappresenta un seg Vai su Facebook

All'assemblea della #banca d'Italia il governatore Fabio #Panetta lancia l'allarme sui rischi legati alla #guerracommerciale: "Nei prossimi due anni – dice - potrebbe sottrarre 1 punto percentuale alla crescita mondiale". Vai su X

Banca d’Italia: l’economia del Lazio cresce più dell’Italia. Industria in ripresa; Banca d’Italia: in Friuli Venezia Giulia il Pil è in ripresa, ma cala l’export; Banca d’Italia, crescita debole nel 2024 per l’economia toscana.

Banca d’Italia: l’economia del Lazio cresce più dell’Italia. Industria in ripresa Secondo ilsole24ore.com: Nel 2024 è proseguita la crescita dell’attività economica nel Lazio: l’indicatore trimestrale dell’economia regionale (ITER) della Banca d’Italia mostra un aumento in termini reali dello 0,9 per cento ...