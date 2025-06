Banca d' Italia conferma stima Pil | crescita trainata dai consumi rischi dai dazi

La Banca d'Italia conferma le previsioni di crescita del PIL per il prossimo triennio, trainata dai consumi e sostenuta da un mercato interno in ripresa. Tuttavia, gli effetti dei dazi e l’incertezza politica rappresentano rischi concreti, potenzialmente frenando gli investimenti e le esportazioni. Se le tensioni commerciali si intensificano, potrebbero ridurre la crescita prevista di circa mezzo punto percentuale, mettendo a dura prova il futuro economico del nostro Paese.

La Banca d'Italia conferma la stima sul Pil diffusa ad aprile: +0,6% nel 2025, +0,8% nel 2026 e +0,7 nel 2027, sospinto principalmente dalla ripresa dei consumi. L'aumento dei dazi e dell'incertezza penalizzerebbe invece gli investimenti e le vendite all'estero, sottraendo alla crescita del prodotto circa 0,5 punti percentuali complessivamente nel triennio 2025-27. Le stime presuppongono un aumento dei dazi Usa sulle merci Ue del 10%, ma se tornassero ai livelli annunciati il 2 aprile, la crescita sarebbe inferiore di circa due decimi di punto nel 2025 e fino a mezzo punto nei prossimi due anni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Banca d'Italia conferma stima Pil: crescita trainata dai consumi, rischi dai dazi

