Bambino di 8 anni scappa di casa a Saronno e prende un treno fino a Cadorna

Un dramma che ha lasciato tutta la comunità di Saronno col fiato sospeso: un bambino di 8 anni, sparito nel cuore della sera, ha intrapreso un’avventura sorprendente fino a Cadorna. La sua fuga mette in luce l’importanza di vigilare sui più giovani, ma anche il coraggio e l’ingegno di un piccolo che, spinto dalla curiosità, ha deciso di scoprire il mondo con il suo spirito libero. La sua storia ci ricorda quanto sia preziosa la sicurezza dei nostri bambini.

Si sono spaventati i genitori di un bambino di 8 anni che, giovedì 12 giugno, si è allontanato da casa, verso le otto e mezza di sera, a Saronno (Varese). Secondo quanto si apprende da IlSaronno, mamma e papà si sono accorti della scomparsa un paio di minuti dopo, e hanno dato immediatamente. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Bambino di 8 anni "scappa" di casa a Saronno e prende un treno fino a Cadorna

In questa notizia si parla di: bambino - anni - casa - saronno

Napoli, un bambino di 9 anni sfreccia tra la folla su una mini moto: denunciati i genitori - ha attirato l'attenzione delle autorità. I genitori del bambino sono stati denunciati per aver permesso al figlio di utilizzare il veicolo in un'area non idonea, mettendo a rischio la sicurezza pubblica.

Omicidio di Saronno, fermata la nuora dell'anziano trovato morto in casa. Vai su Facebook

Bambino di 8 anni scappa di casa a Saronno e prende un treno fino a Cadorna; Bimbo di 8 anni esce di casa e prende il treno: viene ritrovato su una panchina della stazione di Milano Cadorna; Saronno, bambino di 8 anni prende il treno da solo per Milano: ritrovato sano e salvo a Cadorna.

Bimbo di 8 anni esce di casa e prende il treno: viene ritrovato su una panchina della stazione di Milano Cadorna - Dopo un’ora di ricerche e apprensione, la chiamata della Polfer: il piccolo era su una panchina della stazione di ... Riporta fanpage.it

Saronno, bambino di 8 anni prende il treno da solo per Milano: ritrovato sano e salvo a Cadorna - È uscito di casa da solo e in pochi minuti ha preso un treno per Milano senza dire nulla ai genitori. Scrive ilsaronno.it

Ottantaseienne accoltellato in casa a Saronno, al vaglio la posizione della nuora - I carabinieri della Compagnia di Saronno oltre ai militari del reparto Operativo stanno intervenendo a Saronno per l’omicidio di un uomo di 86 anni. informazione.it scrive