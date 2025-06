Ballini da Bologna alla nazionale thailandese | Ciao Italia qui sono rinato e sono felice

Da Bologna a Bangkok, la storia di un talento che ha superato ogni confine: nato in Italia da padre italiano e madre thailandese, ha affrontato sfide e rinascite, trovando finalmente la sua consacrazione con la Nazionale thailandese. Dopo aver risposto a un messaggio su Facebook e aver volato a Bangkok, ha debuttato con entusiasmo, portando con sé il cuore e le speranze di due nazioni. Un esempio di passione e determinazione che ispira il mondo del calcio...

Nato a in Italia da padre italiano e madre thailandese, cresciuto nel Cesena, a 19 anni si è ritrovato senza squadra. Ma ha accolto un messaggio su Facebook. È volato a Bangkok e ora ha debuttato con la Nazionale: "Curiamo più la tecnica che la fase difensiva.". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Ballini, da Bologna alla nazionale thailandese: "Ciao Italia, qui sono rinato e sono felice"

In questa notizia si parla di: sono - nazionale - thailandese - ballini

Delio Rossi sulla Nazionale: «Ci sono bambini che non hanno mai visto l’Italia giocare un Mondiale! Sulla gara contro la Norvegia dico…» - Delio Rossi interviene sulla Nazionale italiana, sottolineando un dato allarmante: «Ci sono bambini che non hanno mai visto l’Italia giocare un Mondiale!» In un'intervista esclusiva con InterNews24, l'allenatore ha condiviso le sue opinioni sulla recente gara contro la Norvegia, riflettendo sul futuro del calcio azzurro e sulle aspettative dei giovani tifosi.

Cresciuto nelle giovanili del Cesena e ora esordisce in nazionale qua in Thailandia,io devo avere la tua maglia... Vai su Facebook

Ballini, da Bologna alla nazionale thailandese: Ciao Italia, qui sono rinato e sono felice; Ballini, il difensore che ha trovato casa a 9 mila chilometri da Bologna; Un italiano ha esordito con la nazionale maggiore della Thailandia.

Parchi nazionali in Thailandia, viaggio nella bellezza Segnala ansa.it: Fitte foreste pluviali, antiche valli, fauna esotica e incantevoli scenari sottomarini: con la sua ricca biodiversità, la Thailandia è un paradiso per gli amanti della natura.