Ballerina recensione | Ana de Armas nel segno di John Wick con un rocambolesco revenge-action-pulp

Preparati a immergerti in un mondo di vendetta e azione senza freni con Ballerina, lo spin off di John Wick che vede Ana de Armas brillare in una performance intensa e coinvolgente. Diretto da Len Wiseman, questo action pulp ricco di colpi di scena e combattimenti coreografati alla perfezione ti terrà con il fiato sospeso fino all'ultima scena. Un nuovo capitolo che promette di rivoluzionare il genere e conquistare i fan di sempre.

La nostra recensione di Ballerina, spin off della saga di John Wick con Ana de Armas e Keanu Reeves  “maestro cerimoniere” nel rocambolesco revenge-action pulp diretto da Len Wiseman. La saga di John Wick presenta Ballerina, il suo primo spin off (se si esclude la miniserie televisiva The Continental: Dal mondo di John Wick ). Alla regia Len Wiseman subentra a Chad Stahelski raccogliendone il testimone senza cambiare troppo le carte in tavolo: Ana de Armas è la nuova addestratissima sicaria della Ruska Roma, alla ricerca di vendetta dopo aver assistito da bambina all’uccisione del padre. Sparatorie e duelli coreografati, luci al neon, bombe a mano e lanciafiamme danno vita ad una pellicola vivace in cui non mancano azione, sangue e distruzione. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Ballerina, recensione: Ana de Armas nel segno di John Wick con un rocambolesco revenge-action-pulp

