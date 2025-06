Ballerina La mia amica Zoe e Volveréis | trama cast e le nostre recensioni di tre film al cinema in questo fine settimana

Questo fine settimana al cinema promette emozioni forti e storie coinvolgenti: dalla spietata azione di "Ballerina" con Ana de Armas, che rievoca il mondo di John Wick, alle avventure di "La mia amica Zoe" di Kyle Hausmann-Stokes, con personaggi indimenticabili come Sonequa Martin-Green. E non mancano le sorprese di "volver233is", tra cast stellari e trama avvincente. Scopriamo insieme cosa ci aspetta nelle sale!

Serrati combattimenti a corpo libero, sparatorie incessanti e lanciafiamme come armi finali. La versione “al femminile” di John Wick non è molto diversa dall’originale, protagonista una bellicosa Ana de Armas. È in sala l’ action Ballerina di Len Wiseman che si pone narrativamente tra il terzo e il quarto capitolo della saga JW (cammeo di Keanu Reeves ). Sono in sala anche La mia amica Zoe di Kyle Hausmann-Stokes con Sonequa Martin-Green, Ed Harris e Morgan Freeman e la commedia (anti)romantica Volveréis – Una storia d’amore quasi classica di Jonás Trueba. Buone visioni! #Ballerina #JohnWickSaga #AnaDeArmas #SoloAlCinema #SoloInSala Ana de Armas in “Ballerina” di Len Wiseman (foto 01 Distribution). 🔗 Leggi su Amica.it