Ballerina e il riferimento a One Piece che potreste non aver notato

Nel film "Ballerina", appena uscito, si cela un dettaglio che potrebbe sfuggire anche ai fan più attenti: un sottile omaggio a One Piece, il celebre manga di Eichiro Oda. Un collegamento nascosto che aggiunge un tocco di curiosità e ricchezza a questa produzione, dimostrando come le passioni possano intrecciarsi in modo sorprendente. Scoprite con noi questa chicca nascosta e lasciatevi sorprendere da questa incredibile connessione!

Il film Ballerina, spin off della saga di John Wick, è uscito in sala da neanche un giorno e noi già ci teniamo a farvi notare un piccolo, sottile, ma chiaro riferimento a uno dei prodotti di massa più importanti al mondo. Stiamo parlando di One Piece, il manga e anime di Eichiro Oda che ha sconvolto i cuori di milioni di appassionati, e che solo di recente è arrivato in live action in occidente con una trasposizione a cura di Netflix, ma certamente ha conquistato anche il cuore del regista di Ballerina, quale Len Wiseman. Attenzione! L’articolo a seguire contiene parziali spoiler sul film Ballerina e sull’anime One Piece. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Ballerina e il riferimento a One Piece che potreste non aver notato

In questa notizia si parla di: ballerina - riferimento - piece - potreste

Ballerina e il riferimento a One Piece che potreste non aver notato.

"Ballerina" la vendetta: il finale che riaccende l'universo John Wick Riporta alfemminile.com: Il finale di Ballerina segna un nuovo inizio nell’universo di John Wick: Eve compie la sua vendetta, ma ora una taglia pende sulla sua testa.