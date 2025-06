Balle Spaziali | Amazon punta sul sequel ecco i dettagli

Amazon MGM Studios si prepara a conquistare nuovamente il cuore degli appassionati di commedie con il sequel di Balle Spaziali, un classico intramontabile che tornerà sul grande schermo nel 2027. Con una produzione in pieno fermento e nomi di spicco coinvolti, l’attesa cresce: sarà l’estate dei ricordi e delle risate senza tempo. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa entusiasmante rinascita cinematografica.

Il colosso Amazon MGM Studios è pronto per rilanciare la saga comica Balle Spaziali con un sequel in arrivo al cinema nel 2027 Nella giornata di ieri, infatti, il The Hollywood Reporter ha confermato che il progetto legato ad un sequel del classico della comicità Balle Spaziali è in piena fase di sviluppo. Josh Greenbaum dirigerà il film su una sceneggiatura firmata da Benji Samit, Dan Hernandez e Josh Gad, quest’ultimo tra l’altro impegnato nel cast. Nessun dettaglio è ancora emerso riguardo la possibile trama. Ma c’è di più.. Sempre secondo la fonte, parte del cast originale del film datato 1987 dovrebbe tornare. 🔗 Leggi su Universalmovies.it