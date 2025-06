‘Balle spaziali’ | 40 anni dopo ecco il sequel del capolavoro di Mel Brooks

Preparati a tornare nello spazio con il sorriso: a 40 anni dal suo debutto, ‘Balle Spaziali’ torna con un sequel che promette risate e avventure spaziali. Mel Brooks torna a dirigere, e il cast originale si prepara a conquistare di nuovo il cuore dei fan. Un ritorno tanto atteso e ricco di sorprese, pronto a celebrare il cult del cinema comico fantascientifico. Il 2027 sarà l’anno in cui il divertimento spaziale riprenderà quota!

A sorpresa è stato confermato il sequel di 'Spaceballs' (titolo italiano: Balle spaziali), il cult comico fantascientifico del 1987 diretto da Mel Brooks. Non si tratta di un reboot, ma di una vera e propria continuazione, ironicamente definita "Un non-prequel, non-reboot, sequel parte due con elementi da reboot e espansione del franchise". L' uscita al cinema è prevista nel 2027 in occasione del 40° anniversario. Il cast. di nuovo stellare. Mel Brooks, che aveva diretto anche un altro indimenticabile capolavoro della comicità come 'Frankenstein Junior' tornerà nei panni dell'amato Yogurt e, a sorpresa,anche del Presidente Skroob.