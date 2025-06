Balle spaziali 2 | nel sequel di Mel Brooks anche il ritorno di Rick Moranis al cinema dopo quasi trent' anni

Il tanto atteso ritorno di Rick Moranis sul grande schermo sta per diventare realtà, in occasione del sequel di "Balle Spaziali 2" diretto da Mel Brooks. Dopo quasi trent’anni di assenza, l’attore di Ghostbusters torna a conquistare il pubblico, portando con sé un pizzico di magia anni ’80. Un evento cinematografico che promette di riaccendere la passione degli appassionati di commedie spaziali e nostalgia. La sua presenza sarà sicuramente un valore aggiunto per questa irresistibile avventura intergalattica.

La star di Ghostbusters ha confermato che tornerà sul grande schermo dopo aver lasciato la carriera di attore per dedicarsi alla famiglia. Rick Moranis farà parte del cast dell'attesissimo Balle spaziali 2, annunciato proprio ieri online da Mel Brooks. L'attore, 72 anni, tornerà sul grande schermo dopo anni. Moranis aveva deciso di ritirarsi dalle scene negli anni '90, per dedicarsi esclusivamente alla crescita dei suoi figli dopo anni trascorsi su alcuni dei set più noti di Hollywood. Il ritorno di Rick Moranis dopo il ritiro Famoso grazie a film iconici come Ghostbusters, La piccola bottega degli orrori e Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi, Rick Moranis non appare sul grande schermo dal 1996.

